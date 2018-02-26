Защита осужденных за хищения с Восточного обжалует приговор

Адвокаты экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана и бывшего главбуха компании Владимира Ашихмина, осужденных за хищения с космодрома Восточный, обжалуют приговор в Верховном суде, сообщил защитник Хризмана Игорь Анисимов.

26 февраля суд приговорил Хризмана к 12 годам колонии общего режима, а Ашихмина — к семи годам. С них также взыщут более 5 млрд рублей по иску «Роскосмоса». Получили реальные сроки и другие фигуранты дела.

Защита сочла приговор необоснованным. По мнению адвоката главбуха Алексея Слепцова, у осужденных нет такого количества денег, чтобы выплатить по иску. Он пояснил, что даже если они продадут всё свое имущество, то нужной суммы всё равно не наберется.

«Семь лет лишения свободы Ашихмину за неправильное ведение бухучета — это много чрезмерно. Это не за хищения. Хризману-старшему 12 лет — тоже крайне много», — приводит слова Слепцова «РИА Новости».

По данным СКР, в 2006–2009 годах фигуранты дела по предварительному сговору похитили около 106 млн рублей, принадлежавших «Дальспецстрою». Как утверждает СКР, Хризман и главбух использовали авансы по 11 госконтрактам на цели, не связанные со строительством Восточного, в результате чего «Роскосмос» понес ущерб в размере 5,2 млрд рублей.