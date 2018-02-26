Samsung представил новые модели флагманского смартфона Galaxy

Южнокорейский конгломерат Samsung представил новые модели своего флагманского смартфона Galaxy — S9 и S9+, пишет «Газета.ру».

Значительные изменения претерпела камера смартфона: объектив теперь оснащен двойной диафрагмой. Камера будет способна снимать при низком освещении. Кроме того, усовершенствованная модель камеры сможет делать 960 снимков в секунду.

Пользователи также смогут создавать «селфимоджи» — эмоджи, похожие на самих владельцев телефона.

«Пользователи Samsung смогут создавать эмоджи, похожие на них самих внешне, поведением и даже голосом. Функция «селфимоджи» использует алгоритм машинного обучения, который анализирует 2D-изображение пользователя и фиксирует более 100 параметров его лица», — сообщала компания.

Продажи в России стартуют 16 марта. Новые смартфоны представлены в трех цветах: «черный бриллиант», «титан» и «ультрафиолет». С 25 февраля можно совершить предзаказ.

Ранее производитель ПО для вычислительной техники Microsoft подписал меморандум о сотрудничестве в сфере облачных технологий, искусственного интеллекта и аппаратного обеспечения с китайским производителем электроники Xiaomi. Это свидетельствует о намерении китайской компании расширять свой бизнес на Западе.