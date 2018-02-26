Пассажирский самолет с 379 пассажирами аварийно сел в Японии

Аварийную посадку в аэропорту города Наха на юге Японии совершил пассажирский самолет малайзийской авиакомпании AirAsia X. На борту самолета на момент аварийной посадки находились 379 человек.

ТАСС отмечает, что о происшествии сообщило агентство Kyodo. Самолет летел из Токио в Куала-Лумпур, во время полета возникла неисправность одного из двигателей.

Сообщается, что аварийная посадка пассажирского самолета прошла успешно, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что успешную посадку в аэропорту Гонолулу (штат Гавайи) совершил самолет американской авиакомпании United Airlines после того, как в полете у него сорвало кожух одного из двигателей.