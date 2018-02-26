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Годовалый россиянин скончался после обезболивания в стоматологии Казахстана

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Фото: TASS/DPA/Maurizio Gambarini
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Годовалый ребенок из России скончался после инъекции анестетика в одной из стоматологических клиник казахстанской Караганды. Об этом пишет портал ekaraganda.kz со ссылкой на знакомую семьи, в которой произошла трагедия.

По словам собеседницы портала, 22 февраля отвезли ребенка в стоматологическую клинику для лечения кариеса восьми зубов. Врачи решили проводить стоматологические манипуляции под наркозом. После внутривенного введения препарата у ребенка произошел анафилактический шок и остановилось сердце. Тогда врачи ввели ему адреналин и вызвали скорую помощь.

«Сердце запустили и повезли его в больницу, в реанимацию. На фоне остановки сердечной деятельности произошел отек легких и мозга, через небольшой промежуток времени мозг умер», — пояснила женщина.

Она отметила, что перед инъекцией ребенку не сделали пробу на аллергическую реакцию, хотя его мать предупредила, что у малыша была аллергия на некоторые продукты. Руководство клиники давать комментарии отказалось.

Родители малолетнего ребенка находятся в Казахстане на службе по контракту. Они уже подали заявление в полицию.

Ранее портал iz.ru писал, что жительница города Камышин Волгоградской области скончалась после укола обезболивающего во время терапии по лечению ушного заболевания.

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