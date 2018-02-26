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Участник российских телешоу представит Армению на «Евровидении-2018»

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Фото: youtube.com
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Участник российского шоу «Голос» Севак Ханагян представит родную Армению в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», сообщил глава армянской делегации Гоар Гаспарян.

Ханагяна выбрали по итогам голосования телезрителей и международного жюри почти единогласно. Он смог обойти десять певцов и групп-соперников.

Артист выступит с песней «Ками» («Ветер») на армянском, указывает «Пятый канал».

Певец также отметился в российском проекте «Главная сцена» в 2015 году, а в 2016-м победил в украинском Х-Factor.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая, свое участие в нем подтвердили более 43 стран. Победителем прошлого года стал португалец Сальвадор Собрал с композицией Amar pelos dois («Любовь двух»).

В этот раз Россию представит Юлия Самойлова, которую в прошлом году не пустили на конкурс в Киеве. С песней артистка уже определилась.

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