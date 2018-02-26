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Школы и детсады Рима закроют из-за «сибирских» снегопадов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Evandro Inetti
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Школы и детские сады в Риме закроются из-за обрушившихся на Италию снегопадов с приходом сибирского циклона, который в местных СМИ называют Бураном (Buran). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение римской мэрии.

Желтый уровень опасности погоды объявлен в центральных областях Марке, Эмилия-Романья, Молизе и Тоскана. При этом на севере страны — в Пьемонте — синоптики прогнозируют 10-градусные морозы, а в горах температура может снизиться до -16 градусов.

Помимо столицы Италии, занятия в школах отменили в городах центральной области Лацио, а также в Кампании и Тоскане. Кроме того, сокращено число автобусных маршрутов из-за риска гололедицы.

Ранее портал iz.ru писал, что режим ЧС был объявлен в трех центральных американских штатах из-за непогоды.

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