Хоккеисты из РФ «чудом избежали позора» в финале Олимпиады, пишут украинские СМИ

Триумфальная победа российской команды по хоккею в финале Олимпиады 2018 года стала обсуждаемой темой на Украине. Так, издание «Обозреватель» опубликовало статью под названием «Российские хоккеисты чудом избежали позора в финале Олимпиады-2018».

Автор материала рассуждал, что поражение россиян от сборной ФРГ стало бы «позором» для команды России. Позором, предполагают пользователи, украинские журналисты назвали серебряные медали Олимпийских игр, которые завоевала сборная Германии.

Однако мнение автора не нашло поддержки читателей, многие из них высмеяли статью, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Украинские хоккеисты чудом избежали хоккея», — прокомментировал написанное один из пользователей сети. Кто-то поинтересовался, как могут быть рядом в одном предложении слова «позор» и «финал Олимпиады», пишет телеканал «Звезда».

Ранее американское издание New York Post опубликовало статью, в которой российские хоккеисты названы командой без страны.

Сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпийских игр, обыграв немцев со счетом 4:3. Российских хоккеистов поздравил с победой президент России Владимир Путин.