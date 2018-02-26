Стала известна дата продажи смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ в РФ

Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, представленные разработчиком на выставке Mobile World Congress 2018 в Барселоне, можно будет купить в России с 16 марта.

Новинки Samsung представлены в трех цветах: «титан», «ультрафиолет» и «черный бриллиант».

Цена модели S9 в России составит 55,99 тыс. рублей, S9+ обойдется покупателям в 66,99 тыс. рублей, пишет РЕН ТВ.

Производители поменяли расположение сканера отпечатков пальцев, он находится под объективом камеры.