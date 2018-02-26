Появилось видео ДТП с тремя иномарками в Москве

Видео, на котором снято ДТП с участием трех автомобилей в Москве, появилось в сети. Три иномарки столкнулись вечером в воскресенье, 25 февраля, на Севастопольском проспекте в российской столице.

Ролик опубликован на сайте РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что при столкновении Renault Cleo, Range Rover и BMW пострадали три человека. Пострадавшие — два водителя и пассажир одной из машин.

По данным управления ГИБДД по Москве, машины столкнулись около дома № 12 по Севастопольскому проспекту. Виновник и причины аварии устанавливаются.