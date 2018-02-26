Бизнесмены оценили потенциал развития экономики РФ

Отечественные бизнесмены констатируют завершение спада российской экономики и оптимистичны в оценках ее развития. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ, которое поступило в распоряжение «Известий».

Так, в 2017 году 66% руководителей российских промышленных предприятий оценили состояние инвестклимата как удовлетворительное, в то время как в 2016-м этот показатель составлял 58%, а в 2015-м — 54%.

Одновременно до 29% снизилась доля неудовлетворительных оценок (в 2016 и 2015 годах она составляла 38% и 42% соответственно), хорошим российский бизнес-климат назвали 5% респондентов (ранее 4%).

При этом почти 40% опрошенных предпринимателей заявили, что собираются увеличивать инвестиции в свое производство, в основном модернизировать оборудование.

Однако автор доклада НИУ ВШЭ утверждает, что для улучшения инвестклимата РФ нужны серьезные экономические реформы, в частности снижение налогового бремени на бизнес.

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Глобальное инвестиционное потепление