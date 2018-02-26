Истребители Су-57 оснастят дополнительными антеннами радара

Российские истребители пятого поколения Су-57 снабдят дополнительными антеннами радара для расширения обзора самолета. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор Научно-исследовательского института приборостроения им. В.В. Тихомирова Юрий Белый.

Сотрудники института разместят радиолокационные станции Н036 «Белка» по всей поверхности машины, а не только в ее носовой части. Всего в конструкции Су-57 будет предусмотрено шесть таких систем. Это позволит расширить обзор истребителя, и пилот сможет заметить приближающегося сзади противника.

«Характеристики радара подтверждены в основных режимах — при сканировании воздушного пространства и земной поверхности», — пояснил гендиректор института.

Как отмечают эксперты, дополнительные РЛС обеспечат превосходство российского самолета над любым противником, в том числе над истребителями пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США.

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Тотальный радар Су-57