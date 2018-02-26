Прямой эфир

Истребители Су-57 оснастят дополнительными антеннами радара

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские истребители пятого поколения Су-57 снабдят дополнительными антеннами радара для расширения обзора самолета. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор Научно-исследовательского института приборостроения им. В.В. Тихомирова Юрий Белый.

Сотрудники института разместят радиолокационные станции Н036 «Белка» по всей поверхности машины, а не только в ее носовой части. Всего в конструкции Су-57 будет предусмотрено шесть таких систем. Это позволит расширить обзор истребителя, и пилот сможет заметить приближающегося сзади противника.

«Характеристики радара подтверждены в основных режимах — при сканировании воздушного пространства и земной поверхности», — пояснил гендиректор института.

Как отмечают эксперты, дополнительные РЛС обеспечат превосходство российского самолета над любым противником, в том числе над истребителями пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тотальный радар Су-57

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый самолет для Люфтваффе
На что немцы заменят «Торнадо»?
«МиГ» предостерег Украину от модернизации истребителей в штурмовики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017