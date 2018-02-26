Полиция Чехии подтвердила задержание Салиха Муслима

Правоохранительные органы Чехии подтвердили факт задержания бывшего сопредседателя курдской партии «Демократический союз» Салиха Муслима. Он был задержан в Праге по международному ордеру на арест, выданному Турцией.

По данным ТАСС, 67-летнего Муслима задержали в Праге в ночь на воскресенье и уведомили об этом Анкару. В настоящее время он находится «в камере предварительного заключения». Муслим принимал участие в международной конференции по Ближнему Востоку, проводимой в столице Чехии.

«Газета.ру» сообщает, что турецкие власти начали переговоры об экстрадиции задержанного в Анкару.

С 20 января Турция начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США. За время турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском городе Африн погибло 187 гражданских.