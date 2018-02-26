Финляндия отозвала консула в Испании

МИД Финляндии отзывает почетного консула страны в Барселоне Альберта Гинджуема Эгидона в связи с утратой испанским правительством доверия к нему. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Также на данное решение повлияло ненадлежащее поведение советника.

«Испания считает, что он (Эгидон. — Ред.) действовал ненадлежащим образом», — сказала представитель финского МИДа Мейра Паппи.

31 декабря Палестина приняла решение об отзыве своего посла в США для проведения консультаций. Это произошло через несколько недель после того, как Трамп объявил, что США собираются признать Иерусалим столицей Израиля.