Берлин и Париж готовы сотрудничать с Москвой по Сирии

В ходе обсуждения новой резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном лидеры европейских держав подтвердили готовность к сотрудничеству с РФ по Сирии.

Правительство Германии подтвердило готовность Берлина и Парижа продолжать активно сотрудничать с Москвой по урегулированию конфликта в САР.

«Меркель и Макрон подтвердили готовность по-прежнему сотрудничать с Россией и другими международными партнерами ради политического урегулирования конфликта в Сирии», — приводит «Федеральное агентство новостей» заявление кабмина ФРГ.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали Москву в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным к давлению на сирийского лидера Башара Асада ради выполнения резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии.

23 февраля Меркель и Макрон направили Путину письмо с просьбой поддержать резолюцию СБ ООН.