Российские артисты Буйнов и Майданов выступили в Луганске

Музыканты из России Александр Буйнов и Денис Майданов выступили в Луганске, артисты стали участниками концерта ко Дню защитника Отечества.

Как рассказал «РИА Новости» и.о. министра культуры, спорта и туризма ЛНР Дмитрий Сидоров, российские звезды «подарили всем хорошее теплое настроение».

«Сегодня к нам приехали российские звезды Денис Майданов и Александр Буйнов, которые подарили всем хорошее теплое настроение и зажигательный концерт», — цитирует чиновника РЕН ТВ.

На праздничном концерте присутствовали члены семей военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики, полицейских и спасателей, медицинских работников.

Осенью внесенная в базу украинского сайта «Миротворец» российская певица Катя Лель выступила на концерте в Луганске в честь празднования 222-летия города.