Движение на трассе в Ставрополье восставлено после снегопада

Движение транспорта на участке одной из трасс в Ставропольском крае восстановлено после снегопада. Об этом информирует отдел пропаганды краевого ГИБДД.

Ранее часть дороги Преградное–Тахта–Ипатово была ограничена.

«На автодороге Преградное–Тахта–Ипатово от 0-го км по 18-й км открыто движение для всех видов транспортных средств», — пояснил представитель Госавтоинспекции. Его цитирует ТАСС.

Ранее введенные ограничения продолжают действовать на участках трассы Ставрополь–Изобильный–Новоалександровск–Красногвардейское со 123-го по 89-й км и с 81-го по 93-й км на подъезде к Новоалександровскому району.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 26 февраля в регионе ожидаются минусовые температуры от -6 до 0 градусов, местами возможны снегопады и мокрый снег.

Ранее портал iz.ru писал, что на северо-западе Москвы было ограничено движение трамваев из-за ДТП в районе Строгино.