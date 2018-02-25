При обстрелах Дамаска из Восточной Гуты пострадали 14 человек

Четырнадцать человек пострадали при обстрелах Дамаска, произведенных боевиками с территории Восточной Гуты за прошедшие сутки. По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, один из пострадавших является бойцом вооруженных сил САР.

Всего за сутки боевики выпустили 31 мину в направлении сирийской столицы.

«Имеются разрушения и пострадавшие среди населения. Ранения получили 13 мирных жителей и один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики», — приводит ТАСС выдержку из сообщения центра.

Как говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, 25 февраля к режиму прекращения боевых действий в провинции Хама присоединились 17 населенных пунктов.

Ранее портал iz.ru писал, что в Восточной Гуте пять незаконных вооруженных формирований, в том числе запрещенные в РФ организации «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», объединили свои силы и создали общий центр руководства.