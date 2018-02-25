Уголовное дело возбуждено после убийства мужчины на западе Москвы

Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело после убийства мужчины на западе столицы. Об этом передает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером в воскресенье, 25 февраля, вблизи жилых домов по улице 26 Бакинских Комиссаров было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Жертвой преступления оказался 40-летний Алексей С.

По предварительным данным, преступник произвел пять выстрелов, в мужчину попали три пули. Следствие сейчас отрабатывает версии совершения преступления и проводит оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемого.