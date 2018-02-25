Человек упал на рельсы на станции метро «Лубянка» в Москве

Человек упал на рельсы на станции «Лубянка» Сокольнической линии московского метро вечером 25 февраля.

Движение вводится в график, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудницу горячей линии столичной подземки.

«Извлекали человека с путей на станции «Лубянка», движение входит в график», — сказала она.

Перебои в движении поездов отмечаются на центральном участке красной ветки, от станции «Кропоткинская» до «Лубянки».

Ранее портал iz.ru сообщал, что пассажир московского метро серьезно пострадал 21 февраля при падении с эскалатора на станции «Лубянка». В результате инцидента у мужчины диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча.