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Человек упал на рельсы на станции метро «Лубянка» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Человек упал на рельсы на станции «Лубянка» Сокольнической линии московского метро вечером 25 февраля.

Движение вводится в график, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудницу горячей линии столичной подземки.

«Извлекали человека с путей на станции «Лубянка», движение входит в график», — сказала она.

Перебои в движении поездов отмечаются на центральном участке красной ветки, от станции «Кропоткинская» до «Лубянки».

Ранее портал iz.ru сообщал, что пассажир московского метро серьезно пострадал 21 февраля при падении с эскалатора на станции «Лубянка». В результате инцидента у мужчины диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча.

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