Четыре электрички задержаны на Горьковском направлении МЖД

Четыре электропоезда задержаны на Горьковском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека при переходе железнодорожных путей. Об этом в воскресенье, 25 февраля, передает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Сообщается, что задержаны электрички из Москвы в Крутое, Электрогорск и Петушки. Отмечается, что человек переходил пути в неположенном месте. Подробности уточняются.

В Москве электричка сбила двоих мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте. Инцидент произошел 18 февраля в районе платформы Электрозаводская.