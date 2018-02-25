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Самые популярные запросы «Яндекса» за неделю

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Хоккей стал самой популярной дисциплиной в топе запросов поисковика «Яндекса». Российские спортсмены впервые в истории выиграли Олимпиаду. Россияне победили немцев в овертайме со счетом 4:3. 

Не меньше запросов и у праздника всех мужчин — Дня защитника Отечества. Пользователи Сети интересовались, как лучше поздравить с 23 февраля. Во многих городах России в этот день небо озарилось праздничным салютом. 

Рейтинг музыкальных запросов возглавили треки из фильма «Лед». Картина стала лидером кинопроката, собрав почти 0,5 млрд за первый уикенд. 

Мемом недели стал Гарольд, скрывающий боль. В Сети случайно заметили «счастливые снимки» из фотосессии мужчины. Пользователи предположили: он явно пытается скрыть, что у него что-то болит. На самом деле мужчину зовут Арато Андраш, живет он в Венгрии. Благодаря неповторимой улыбке венгр прославился на весь мир. Жители Перми даже отправили посылку со сладостями герою интернета.

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