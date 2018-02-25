Прямой эфир
Сюжет:

Ковальчук хочет вернуться в НХЛ после победы на Олимпиаде

0
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после победы сборной РФ на Олимпийских играх в Южной Корее заявил о намерении вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), сообщает «Чемпионат.com».  

Золото для «Красной машины»

Спортсмен сообщил, что очень рад за нападающего Павла Дацюка, который вступил в «Тройной золотой клуб», выиграв за свою карьеру золотую медаль на Олимпийских играх, чемпионате мира и завоевав Кубок Стэнли. Дацюк стал седьмым россиянином, которому это удалось.

«Ему скоро 40 будет, а у меня еще есть пять-шесть лет, так что буду стараться повторить его достижение», –– сказал Ковальчук, отметив, что теперь его главная задача –– выиграть Кубок Стэнли.

По итогам финального матча ОИ-2018 со сборной  Германии Ковальчук был признан самым ценным игроком Игр. Сам хоккеист отметил, что звания лучшего игрока достоин любой из состава российской команды. Российские хоккеисты победили со счетом 4:3 (овертайм) и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2004 год и с 2005 по 2013 год. В общей сложности в его активе 816 (417+399) очков в 816 матчах. Сейчас он является нападающим и альтернативным капитаном петербургского клуба СКА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира ОИ-2018
Проигрыш сборной Канады в хоккейном матче ОИ-2018 назвали позором

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017