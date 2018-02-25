Ковальчук хочет вернуться в НХЛ после победы на Олимпиаде

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после победы сборной РФ на Олимпийских играх в Южной Корее заявил о намерении вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен сообщил, что очень рад за нападающего Павла Дацюка, который вступил в «Тройной золотой клуб», выиграв за свою карьеру золотую медаль на Олимпийских играх, чемпионате мира и завоевав Кубок Стэнли. Дацюк стал седьмым россиянином, которому это удалось.

«Ему скоро 40 будет, а у меня еще есть пять-шесть лет, так что буду стараться повторить его достижение», –– сказал Ковальчук, отметив, что теперь его главная задача –– выиграть Кубок Стэнли.

По итогам финального матча ОИ-2018 со сборной Германии Ковальчук был признан самым ценным игроком Игр. Сам хоккеист отметил, что звания лучшего игрока достоин любой из состава российской команды. Российские хоккеисты победили со счетом 4:3 (овертайм) и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2004 год и с 2005 по 2013 год. В общей сложности в его активе 816 (417+399) очков в 816 матчах. Сейчас он является нападающим и альтернативным капитаном петербургского клуба СКА.