Иномарка сбила двух пешеходов в Санкт-Петербурге

Автомобиль сбил двух пешеходов на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы генерала Симоняка в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел днем 25 февраля, сообщает телеканал «78».

Пострадавшие переходили улицу на зеленый сигнал светофора, по словам очевидцев, водитель иномарки не успел затормозить.

Портал iz.ru сообщал, что в Пушкинском районе Петербурга 24 февраля произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса. Водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии.