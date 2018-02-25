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Морозы до минус 24 градусов ожидают петербуржцев в начале недели

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Синоптики прогнозируют сильные морозы в Санкт-Петербурге с понедельника, 26 февраля.

По информации северо-западного Гидрометцентра, в городе ожидается слабый ветер, также возможны осадки в виде снега, передает «Федеральное агентство новостей».

В ночь на 27 февраля, температура опустится до минус 17, местами до минус 20 градусов, днем температура составит около минус 10 градусов. К среде, 28 февраля, ночная температура достигнет отметки минус 24 градуса, днем температура поднимется до минус 19 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ночь на 24 февраля в небе над Петербургом появились световые столбы. Явление, которое многие приняли за северное сияние, можно было наблюдать в Выборгском и Калининском районах.

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