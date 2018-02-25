Песков рассказал о подготовке встречи Путина с олимпийцами

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с российскими олимпийцами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такая встреча сейчас готовится. Предстоит согласовать графики многих спортсменов», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча пройдет 28 февраля.

XXIII зимние Олимпийские игры прошли в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Спортсмены из РФ, выступавшие на турнире под нейтральным флагом, завоевали 17 медалей — 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее 25 февраля отечественные хоккеисты завоевали золотую медаль Олимпиады, победив в финале сборную Германии со счетом 4:3. Еще одну высшую награду команде принесла фигуристка Алина Загитова.