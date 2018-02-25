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Джамала рассказала об угрозах во время национального отбора на «Евровидение-2018»

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Фото: Global Look Press/Alexandr Gusev
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Украинская певица Джамала заявила, что фанаты победителя национального отбора «Евровидения-2018» Константина Бочарова, поющего под псевдонимом Melovin, угрожали ей. Об этом исполнительница рассказала местному телеканалу NewsOne.

«Мы, артисты, отвечаем за своих фанов, мы настраиваем их на определенный настрой. Фан-группы MELOVIN угрожают, закидывают SMS с угрозами. Я получала угрозы. Это уже не просто так. Это уголовная ответственность», — цитирует Джамалу «Федеральное агентство новостей».

По словам певицы, Melovin заверил ее в том, что предупредил своих фанатов о возможных последствиях подобных поступков.

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Победительница «Евровидения» 2016 года осенью прошлого года выразила недовольство украинским законодательством. В частности, Джамала раскритиковала законы о языковых ограничениях в стране. Она возмущена квотой, введенной на песни на иностранном языке.

По ее словам, в мире много достойных композиций на английском, украинском и русском языке, и украинцы не обязаны вечно слушать «Два коляра» из-за того, что радиостанции обязаны соблюдать квоту.

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая. На конкурсе выступят представители 43 стран. Россию представит Юлия Самойлова, которую в прошлом году не пустили на конкурс в Киеве.

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