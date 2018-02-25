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Захарова в шутку назвала американских комиков авторами заявлений США

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила, что за решениями и заявлениями, которые делаются в США, стоят популярные американские комики. Такое мнение дипломат высказала в интервью телеканалу «Россия 1».

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«У меня иногда такое впечатление, что за этими решениями, которые принимаются, за этими заявлениями, которые делаются в США, стоят какие-то их популярные комики, может быть, Джим Керри», — сказала представитель МИДа.

По словам Захаровой, «это действительно очень смешно — обвинить во влиянии на американские выборы 13 россиян из действующей легально компании и всерьез это обсуждать в качестве полученных доказательств».

По ее мнению, подобными решениями США демонстрируют политический кризис в стране.

16 февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход президентской кампании 2016 года. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии доказательств о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

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