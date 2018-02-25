В КНР мужчина зарезал четырех человек в своем доме

Вооруженный ножом мужчина напал на людей в китайской провинции Хунань. В результате атаки погибли четыре человека, передает в воскресенье, 25 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел 24 февраля около 15:00 по местному времени в городе Цзысин. 53-летний китаец напал на четырех человек в собственном доме. О мотивах преступления не сообщается. В настоящее время он задержан, его допрашивают.

Ранее сообщалось о том, что в Японии задержан гражданин США по подозрению в похищении, убийстве и расчленении девушки, которая ходила с ним на свидание.