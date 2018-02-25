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Подростки упали со скалы во время катания на горных лыжах во Франции

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Фото: Global Look Press/Guenter Fischer
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Один подросток погиб, еще один пострадал в результате падения со скалы во время катания на горных лыжах в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции, сообщает агентство AFP

Два брата 13 и 10 лет пропали в субботу, 24 февраля. По словам их отца, вечером они должны были вернуться на горнолыжную базу, но этого не сделали. На поиски пропавших выдвинулись сотрудники горной жандармерии, а также был отправлен вертолет. Найти подростков удалось только 25 февраля в 2:00 по парижскому времени (4:00 мск) в районе долины Ардуасьер.

«Они упали с отвесной скалы высотой 150 м в районе, который находится за пределами горнолыжных трасс», — цитирует представителя жандармерии Лионеля Котта ТАСС.

В результате инцидента 13-летний мальчик погиб, а его младший брат с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Медики уверяют, что сейчас его жизни ничто не угрожает. 

Следователи выясняют, попали ли дети в этот район случайно, сбившись с пути, или намеренно ушли с оборудованных трасс.

Ранее в феврале дерево упало на сноубордистку на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае. К девушке, оказавшейся под завалом, на помощь бросились очевидцы. Они вызвали спасателей и попытались самостоятельно поднять дерево, но оно оказалось слишком тяжелым.

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