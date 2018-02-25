Макрон и Меркель призвали к давлению на Асада для выполнения резолюции ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвали Москву к давлению на сирийского лидера Башара Асада ради выполнения резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, Меркель и Макрон «призвали Россию… оказывать максимальное давление на сирийский режим, чтобы было достигнуто незамедлительное прекращение авиаударов и боевых действий», — передает ТАСС.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что все участники разговора выразили удовлетворение тем, что 24 февраля удалось принять резолюцию, которая на 30 дней устанавливает в Сирии режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы. При этом перемирие не распространяется на военные операции против террористов.

Ранее 25 февраля в МИД РФ заявили, что Москва рассчитывает, что «зарубежные покровители» антиправительственных сил в Сирии обеспечат соблюдение ими прекращения огня.