Осужденный сбежал из следственного изолятора в Астане

В Астане разыскивают осужденного, который сбежал из следственного изолятора во время прогулки. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

Инцидент произошел в воскресенье днем на прогулке во дворе следственного изолятора. Мужчине, который является уроженцем Карагандинской области, удалось сначала подняться на крышу одноэтажного здания, а потом преодолеть ограждение.

Ранее он уже был судим за кражу и грабеж.

В январе 2018 года заключенного федеральной тюрьмы Бомонт в округе Джефферсон штата Техас поймали, когда он пытался вернуться на территорию исправительного учреждения с пакетами еды. У него правоохранители нашли бутылки бренди, виски, несколько пачек сигарет, аккуратно упакованные бутерброды и большое количество домашней еды, в том числе сосиски барбекю и жареную курицу.