В Москве провели турнир по снежному каякингу

В Москве на Воробьевых горах состоялся турнир по снежному каякингу — бобслею с веслом. В данном виде спорта движение спортсмены контролируют с помощью весла, находясь в специальной одиночной лодке-каяке. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Отмечается, что турнир по снежному каякингу прошел в России впервые. Длина трассы составила 140 м. Участники из разных стран мира соревновались в дисциплине «скоростной спуск».

По итогу турнира призовые места заняли россияне Андрей Трифонов, Алексей Лукин и Владимир Шадрин. Лучшими в женском заезде стали также представительницы России — Наталья Мамаева, Мария Паршина и Анна Храмцова.