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В Москве провели турнир по снежному каякингу

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Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы/mos.ru
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В Москве на Воробьевых горах состоялся турнир по снежному каякингу — бобслею с веслом. В данном виде спорта движение спортсмены контролируют с помощью весла, находясь в специальной одиночной лодке-каяке. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Отмечается, что турнир по снежному каякингу прошел в России впервые. Длина трассы составила 140 м. Участники из разных стран мира соревновались в дисциплине «скоростной спуск». 

По итогу турнира призовые места заняли россияне Андрей Трифонов, Алексей Лукин и Владимир Шадрин. Лучшими в женском заезде стали также представительницы России — Наталья Мамаева, Мария Паршина и Анна Храмцова.

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