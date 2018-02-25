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В ДТП под Челябинском пострадали четверо детей

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля — «Лада Приора» и «Рено Логан». Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Авария произошла на трассе Кизильское — Бреды. В результате ДТП пострадали четверо детей, одному из них потребовалось амбулаторное лечение. Оба водителя транспортных средств госпитализированы.

«Полицейскими установлено, что водитель отечественного транспортного 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения РФ», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Предполагается, что причиной столкновения стали плохие погодные условия — в момент аварии шел снег. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Последний раз об аварии под Челябинском сообщалось 14 февраля. Тогда на 1785-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись три большегруза.

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