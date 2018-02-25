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Огонь зимних Олимпийских игр-2018 потушен

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Фото: REUTERS/Florian Choblet
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Огонь зимних Олимпийских игр, которые проходили в южнокорейском Пхенчхане, потушен.

Об этом сообщает ТАСС.

На состоявшейся 25 февраля в столице Олимпиады церемонии о закрытии Игр объявил президент МОКа Томас Бах.

Он передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину. В столице Китая зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году. 

Олимпиада проходила с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. На Играх-2018 россияне выступали в статусе «олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом.

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