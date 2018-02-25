На северо-западе Москвы приостановлено движение трамваев из-за ДТП

В столичном районе Строгино произошло ДТП, из-за которого была повреждена контактная сеть. В результате происшествия движение трамваев на северо-западе Москвы приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба московского управления ГИБДД.

«Около дома № 22 по улице Маршала Катукова в результате столкновения легкового автомобиля и трамвая произошло повреждение контактной сети», — рассказали в пресс-службе.

При столкновении никто не пострадал. На место аварии вызвана рабочая бригада для ликвидации последствий аварии. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», инцидент не повлиял на дорожную ситуацию в данном районе.

25 февраля в Саратове столкнулись троллейбус и автобус на остановке общественного транспорта. В результате аварии пострадали два человека.