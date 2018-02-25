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Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане объявлены закрытыми

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил зимние Олимпийские игры 2018 года закрытыми.

Об этом сообщает ТАСС.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады состоялась 25 февраля в Пхёнчхане.

Игры проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены завоевали на ней две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. На Играх-2018 россияне выступали в статусе «олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом.

Ранее Бах заявил, что все участники Олимпиады высоко оценили уровень проведения соревнований. Он отметил, что Игры запомнятся великолепными результатами спортсменов и неожиданными рекордами.

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