Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане объявлены закрытыми

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил зимние Олимпийские игры 2018 года закрытыми.

Об этом сообщает ТАСС.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады состоялась 25 февраля в Пхёнчхане.

Игры проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены завоевали на ней две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. На Играх-2018 россияне выступали в статусе «олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом.

Ранее Бах заявил, что все участники Олимпиады высоко оценили уровень проведения соревнований. Он отметил, что Игры запомнятся великолепными результатами спортсменов и неожиданными рекордами.