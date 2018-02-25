Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане объявлены закрытыми
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил зимние Олимпийские игры 2018 года закрытыми.
Об этом сообщает ТАСС.
Торжественная церемония закрытия Олимпиады состоялась 25 февраля в Пхёнчхане.
Игры проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены завоевали на ней две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. На Играх-2018 россияне выступали в статусе «олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом.
Ранее Бах заявил, что все участники Олимпиады высоко оценили уровень проведения соревнований. Он отметил, что Игры запомнятся великолепными результатами спортсменов и неожиданными рекордами.