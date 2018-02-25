В Кремле рассказали о разговоре Путина с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин обсудил новую резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Кремле, все участники разговора выразили удовлетворение тем, что 24 февраля удалось принять данный документ, который на 30 дней устанавливает в Сирии режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы. При этом перемирие не распространяется на военные операции против террористов.

Также Путин проинформировал Меркель и Макрона о шагах, которые были приняты российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии.

«Достигнута договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии», — отметили в Кремле.

23 февраля Меркель и Макрон направили Путину письмо с просьбой поддержать резолюцию СБ ООН. Они также планировали провести телефонные разговоры с российским президентом «в зависимости от результатов голосования».

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией, его приняли единогласно на заседании 24 февраля.