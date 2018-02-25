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Названа причина падения с высоты акробата Цирка Запашного

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Причиной срыва с высоты артиста Цирка Мстислава Запашного Антона Мартынова во время выступления в Элисте стал человеческий фактор. Об этом сообщил замдиректора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

По его словам, акробат не удержался из-за незакрепленного карабина.

«Это человеческий фактор, не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано», –– цитирует «РИА Новости» Гаджиева.

Он подчеркнул, что все артисты сами готовят и закрепляют свое снаряжение.

Как стало известно, 24 февраля акробат сорвался с высоты пяти-шести метров во время выступления в элистинском спорткомплексе «Ойрат-арена» и получил тяжелые травмы. Медики диагностировали у артиста многочисленные переломы и серьезную травму головы.

Замдиректора также рассказал, что врачи решили не оперировать артиста, а также не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного риска.

При этом Гаджиев сообщил, что ухудшения состояния Мартынова не наблюдается.

«Он чуть-чуть идет на поправку», –– добавил замдиректора.

Ранее происшествие прокомментировал сам Мстислав Запашный.

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