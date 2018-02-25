Рейс из Екатеринбурга в Москву задержан на девять часов

Вылет рейса авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в московский аэропорт Внуково задерживается более чем на девять часов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта.

«Рейс «Победы» DP-404 должен был вылететь в 11:05 (9:05 мск). Сейчас вылет запланирован на 20:30 (18:30 мск)», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что задержка связана с обнаруженным порезом колеса после посадки самолета в аэропорту Кольцово. Колесо будет заменено.

Авиаперевозчик заверил, что пассажирам задержанного рейса оказываются все услуги по федеральным авиационным правилам.

Также 25 февраля в аэропортах Москвы по состоянию на 15:04 мск задержаны 19 авиарейсов, еще 15 отменены.