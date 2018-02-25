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Из-за морозов Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Украины увеличился на 7% и достиг 101 млн кубометров. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский.

По его словам, виной тому сильное похолодание, которое пришло на Украину. Так, на выходных местами фиксировалась температура до –22 градусов. По прогнозам синоптиков, в понедельник в некоторых областях республики термометры покажут до –25 градусов.

«Украина из-за похолодания <…> увеличила отбор газа из хранилищ на семь процентов, до уровня 101 млн кубометров (такой режим впервые за последний год)», — написал Белявский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что суточное потребление газа на Украине увеличилось до 170 млн кубометров, тогда как в прошлом году этот показатель не превышал 138 млн кубометров.

«Остальные потребности покрываем за счет газа отечественной добычи (57 млн кубометров) и импорта из Европы (16 млн кубометров)», — добавил Белявский.

В начале февраля сообщалось, что «Нафтогаз» Украины планирует поднять цены на голубое топливо на 73%. Оплату для населения планируют увеличить на 45 гривен на человека. Рост цен связан с методикой расчета стоимости газа.

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