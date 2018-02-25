Троллейбус врезался в автобус на остановке в Саратове

Два пассажира пострадали в Саратове при столкновении троллейбуса и автобуса на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло в 13:30 по местному времени (12:30 мск) на пересечении улицы Авиастроителей и проспекта Энтузиастов в Заводском районе Саратова.

По предварительным данным, 39-летний водитель троллейбуса маршрута № 4 не справился с управлением и столкнулся со стоящим на остановке автобусом ПАЗ-3237 маршрута № 2Д. В результате ДТП пострадали две 44-летние пассажирки автобуса.

Женщины были доставлены в больницу, обстоятельства аварии выясняются.

В начале января восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и троллейбуса в Рязани. Водитель маршрутки пытался проехать на зеленый сигнал светофора и врезался в остановившийся впереди троллейбус.