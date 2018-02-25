В зоопарке в США у львицы выросла грива

В зоопарке в штате Оклахома у 18-летней львицы Бриджит выросла грива. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

Специалисты пока не могут понять, что стало причиной появления лишней растительности. Сообщается, что никаких других мужских признаков у Бриджит не наблюдается. У львицы уже взяли анализы крови. Образцы ветеринары намерены сравнить с данными ее сестры, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в зоопарке американского Сан-Диего умерла одна из старейших в мире горилл, 60-летняя Вила. Отмечалось, что последние годы примат находился на ветеринарном карантине по состоянию здоровья.