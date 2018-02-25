Полиция подсчитала число участников «марша Немцова»

Участие в акции памяти политика Бориса Немцова, организованной в воскресенье, 25 февраля, приняли около 4,5 тыс. человек. Об этом порталу iz.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По информации нашего корреспондента, акция завершилась. Стражи порядка организовывают проход участников мероприятия к метро.

Как рассказал «РИА Новости» глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, марш прошел спокойно и без нарушений. Агентство отмечает, что некоторые участники могут отправиться на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы к месту убийства оппозиционера.

Шествие прошло по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам до проспекта Сахарова. Ранее, в воскресенье, люди также начали приносить на Большой Москворецкий мост цветы и фотографии Немцова.

Борис Немцов был убит в центре столицы 27 февраля 2015 года. Основной фигурант дела Заур Дадаев в июле 2017 года был приговорен к 20 годам лишения свободы.