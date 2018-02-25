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В аэропортах Москвы 15 рейсов отменены и 19 задержаны

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В московских аэропортах задержаны 19 авиарейсов, еще 15 отменены. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 15:04 мск 25 февраля, во Внуково задержаны четыре рейса, два отменены, в Домодедово задержаны пять рейсов, 13 отменены, в Шереметьево задержаны 10 рейсов.

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем не поднимется выше –10…–12 градусов, ночью температура воздуха опустится до –14 градусов. Местами пройдет слабый снег. Ветер слабый, северный, 1–6 м/с. Атмосферное давление высокое –754 мм ртутного столба.

По словам специалиста погодного центра «Фобос» Елены Волосюк, на Москву и Московский регион по-прежнему влияет антициклон. 

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