Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады впервые за 26 лет

Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали золотые медали на зимних Олимпийских играх, обыграв команду Германии со счетом 4:3 в финале олимпийского турнира.

Встреча прошла в воскресенье, 25 февраля, в Канныне.

Основное время закончилось вничью — 3:3, победителя выявили только в ходе дополнительного периода, сообщает «РИА Новости».

Это стало первой победой на Олимпиаде сборной российских атлетов в новейшей истории России, хотя хоккеисты страны не в первый раз становятся победителями в этих престижных соревнованиях: в 1992 году золото завоевала объединенная команда, а сборная СССР одержала семь побед на Олимпиадах.

При этом нападающий сборной России Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Корее, а нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром.