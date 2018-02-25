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Российские атлеты прошли под олимпийским флагом на финальной церемонии Игр

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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На церемонии закрытия XXIII зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане спортсмены из России прошли под олимпийским флагом, атлеты были одеты в форму серого цвета с белыми шарфами и в белых шапках.

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Представители других стран пронесли флаги своих государств. Россиянам не разрешили использовать национальную символику и триколор по решению Международного олимпийского комитета (МОК).  

При этом 22 февраля источник в МОКе сообщил «Известиям» о существовании шанса на то, что российским спортсменам на закрытии Олимпиады-2018 могут разрешить использование флага РФ. Окончательное решение принималось за сутки до церемонии.

Объединенная сборная Южной и Северной Кореи также прошла на церемонии. Многие шли с флагами двух стран или с флагом объединенной Кореи.

Церемония закрытия стартовала в воскресенье, 25 февраля. Сами Игры начались 9 февраля. В них приняли участие атлеты из 92 стран.

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