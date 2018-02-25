Китай представил концепт гиперзвукового пассажирского самолета

Китайские инженеры разработали инновационную модель гиперзвукового пассажирского лайнера, который способен разогнаться до 6 тыс. км/ч.

Информацию об этом распространило издание South China Morning Post в воскресенье, 25 февраля.

Благодаря гигантской скорости, превосходящей скорость звука в шесть раз, самолет способен преодолеть расстояние от Пекина до Нью-Йорка за два часа, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что конструкция напоминает биплан, он оборудован двойными крыльями, что и позволит развить такую скорость.

На данном этапе были благополучно проведены тестовые испытания аппарата в аэродинамической трубе.

25 января начались испытания уникального сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М2. М2 — не просто модернизированная машина. Фактически этот бомбардировщик построен с нуля. «Стратег» получил современное навигационное оборудование, прицельный комплекс и бортовую авионику. В перспективе в его арсенал войдут новейшие ракеты, в том числе и гиперзвуковые.