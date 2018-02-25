Прямой эфир
Сюжет:

Церемония закрытия Олимпиады началась в Пхёнчхане

0
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр стартовала в южнокорейском Пхёнчхане в воскресенье, 25 февраля. 

Золото для «красной машины»

Турнир начался 9 февраля. В нем приняли участие атлеты из 92 стран.

Российские спортсмены, выступавшие на соревнованиях под нейтральным флагом, завоевали 17 медалей, из них 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее 25 февраля отечественные хоккеисты завоевали золотую медаль Олимпиады, победив в финале сборную Германии со счетом 4:3. Еще одну высшую награду Олимпийской сборной России принесла 15-летняя фигуристка Алина Загитова. Во время выступления спортсменка побила мировой рекорд, установленный за несколько минут до ее проката еще одной россиянкой Евгенией Медведевой.   

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Екатерина Боброва: «Ни одна зимняя Олимпиада не сравнится с сочинской»
Серебряная призерка Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях — об атмосфере в Корее, дружбе с Евгенией Медведевой и упущенных шансах выиграть личную медаль в танцах на льду
Глава МОКа рассказал об уровне проведения Олимпиады в Пхёнчхане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017