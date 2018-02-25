Церемония закрытия Олимпиады началась в Пхёнчхане

Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр стартовала в южнокорейском Пхёнчхане в воскресенье, 25 февраля.

Турнир начался 9 февраля. В нем приняли участие атлеты из 92 стран.

Российские спортсмены, выступавшие на соревнованиях под нейтральным флагом, завоевали 17 медалей, из них 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее 25 февраля отечественные хоккеисты завоевали золотую медаль Олимпиады, победив в финале сборную Германии со счетом 4:3. Еще одну высшую награду Олимпийской сборной России принесла 15-летняя фигуристка Алина Загитова. Во время выступления спортсменка побила мировой рекорд, установленный за несколько минут до ее проката еще одной россиянкой Евгенией Медведевой.