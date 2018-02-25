СК начал проверку после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 на мысе Арктический в Красноярском крае. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщается на сайте ведомства.

В результате ЧП один пассажир вертолета получил ушиб ребер. Инцидент с Ми-8, принадлежащим компании «КрасАвиа», произошел 24 февраля на мысе Арктический острова Комсомолец в Таймыре. В момент ЧП на борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров.

По предварительным данным, в момент приземления из-за бокового порыва ветра вертолет накренился и завалился на бок.