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СМИ сообщили о повисшем на дереве в Москве парашютисте

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Фото: Global Look Prees/imago stock&people
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На северо-западе Москвы на дереве повис парашютист, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Некоторые СМИ уточняют, что, по предварительным данным, мужчина спрыгнул с ближайшей высотки и неудачно приземлился. 

Все обстоятельства случившегося выясняются.

В сентябре 2017 года женщина и ребенок получили травмы в Праге, после того как на них приземлился десантник во время показательных прыжков в честь Дня армии Чехии. Причиной ЧП назвали сильный порыв ветра.

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