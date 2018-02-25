СМИ сообщили о повисшем на дереве в Москве парашютисте

На северо-западе Москвы на дереве повис парашютист, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Некоторые СМИ уточняют, что, по предварительным данным, мужчина спрыгнул с ближайшей высотки и неудачно приземлился.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

В сентябре 2017 года женщина и ребенок получили травмы в Праге, после того как на них приземлился десантник во время показательных прыжков в честь Дня армии Чехии. Причиной ЧП назвали сильный порыв ветра.